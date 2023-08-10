Во время закрытия Внуково и Домодедово на запасные аэродромы ушли 10 самолетов

"В 05:25 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово были сняты. В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов. Экипажи еще 6 самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения", - отметили в Росавиации.