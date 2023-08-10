Отец погибшей на Урале девушки рассказал о версиях ее смерти

Отец погибшей 16-летней девушки в Каменске-Уральском рассказал о версиях её смерти
По словам отца погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы, девочка приехала из Екатеринбурга на последней электричке и решила идти пешком.
Об этом сообщает Е1.
«Есть версия, что ей стало плохо. Но я с этим не согласен, потому что, если человек шёл по тропинке, и ему стало плохо, зачем он станет в лес сворачивать?» — поделился мнением отец девушки.
Также он считает, что у девочки не было проблем со здоровьем, и она не могла употребить запрещённые вещества.
«Я сомневаюсь, что человек под запрещёнными веществами будет так общаться, как она», — заявил мужчина.
Ранее подруга девушки, тело которой обнаружили в яме на территории лесного массива в Каменске-Уральском, рассказала о погибшей.