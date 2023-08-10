На Гавайях объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

Вице-губернатор штата Гавайи Сильвия Люк объявила о режиме ЧС в штате для привлечения Национальной гвардии для борьбы с бушующими лесными пожарами.

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Об этом сообщает ABC News.

«На Гавайях в условиях лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации, требующий федеральной поддержки», — говорится в сообщении.

Также CNN со ссылкой на пресс-конференцию главы департамента транспорта Гавайев Эда Сниффена сообщил, что с Мауи было эвакуировано более 11 000 человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 36 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.