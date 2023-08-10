Крупный пожар возник в зернохранилище, расположенном недалеко от порта коммуны Ля-Рошель (департамент Приморская Шаранта) на юго-западе Франции, сохраняется угроза взрыва и распространения огня. Об этом говорится в сообщении радиостанции France Bleu.

По ее данным, возгорание было зафиксировано в 08:00 по местному времени (09:00 мск). Речь идет о здании логистической группы SICA Atlantique. Радиостанция отмечает, что в зернохранилище находится несколько тысяч тонн пшеницы.

В борьбе с огнем принимают участие 10 пожарных расчетов, в ближайшее время ожидается подкрепление. Согласно информации противопожарной службы, возгорание возникло на конвейерной ленте для поднятия зерна, расположенной внутри здания.