Лжесотрудник банка украл у пенсионера 17 млн рублей

Пенсионер лишился 17 миллионов рублей из-за звонка лжесотрудника банка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 августа.

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По ее словам, аферист позвонил 81-летнему жителю столицы и представился сотрудником банка. Он сообщил, что произошла утечка данных, и счет мужчины находится под угрозой. Затем мошенник убедил пенсионера установить мессенджер для получения дальнейших инструкций.

Поверивший преступнику пенсионер в течение месяца снимал деньги со своих счетов и передавал их различным курьерам, которые приезжали к нему домой. После того, как средств у него не осталось, «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

Для предотвращения подобных случаев Нефедова призвала москвичей не следовать указаниям неизвестных лиц, которые те передают по телефону.

— Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам принять участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, а также передачей их курьерам. Сотрудники правоохранительных органов никакие процессуальные действия по телефону не проводят, документы и фото служебных удостоверений в сообщениях не направляют, — подчеркнула она.