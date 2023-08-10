Банда взяла ответственность за убийство кандидата в президенты Эквадора

Представители одной из крупнейших в Эквадоре банд Los Lobos взяли на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщил колумбийский журнал Semana.

По его данным, причиной такого шага преступники назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность. Издание ссылается на опубликованную в социальных сетях запись, на кадрах которой запечатлены около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках, которые заявляют, что "берут на себя ответственность за убийство" Вильявисенсио. Как отмечает журнал, банда Los Lobos выступила с угрозами и в адрес других политиков, в частности Яна Топика, выдвигающегося от альянса "За страну без страха".

Ранее президент Эквадора Гильермо Лассо назвал убийство претендента на пост главы государства "политическим преступлением" и попыткой сорвать выборы. Согласно результатам опросов общественного мнения, правоцентрист Вильявисенсио занимал примерно четвертое или пятое место по уровню популярности.

Политик, представлявший движение "Строй", был убит после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора. Еще девять человек получили ранения. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки. В республике введено чрезвычайное положение.