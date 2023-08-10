Сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области, который передавал украинским спецслужбам данные об эшелонах с российской военной техникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчина инициировал переписку с представителем спецслужб Украины, по заданию которого снимал воинские эшелоны и передавал фотографии с комментариями о «месте производства фотосъемки и количестве военной техники». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Расследование продолжается.

Напомним, что 9 августа ФСБ сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины 43-летнего россиянина, который в июне совершил подрыв газопровода в Крыму. Сотрудникам ФСБ удалось изъять из принадлежащего ему гаража 2 килограмма взрывчатки иностранного производства.