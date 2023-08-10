Более 110 строений повреждены взрывом в Сергиевом Посаде

Произошедший 9 августа взрыв на заводе в Сергиевом Посаде повредил более 100 строений, большинство из них — жилые дома. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

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Ранее стало известно о взрыве на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс», который прилегает к территории Загорского оптико-механического завода. Из-за взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. В качестве возможной причины произошедшего в экстренных службах назвали нарушения технологического процесса. Согласно последним данным, при взрыве пострадали 60 человек, одна женщина умерла в больнице.

«В результате взрыва повреждено почти 100 жилых домов, включая частные. Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», — отметил собеседник агентства.