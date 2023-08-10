Стало известно об атаке дрона-камикадзе на комбинат в Курской области
ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области с помощью дрона-камикадзе, пишет Life со ссылкой на Shot.
По данным информационного канала, атака произошла вечером 9 августа около 17:00 по местному времени в поселке Теткино в двух километрах от границы с Украиной.
«Пострадавших и разрушений удалось избежать», — пишет Shot.
Ранее сообщалось, что боевой дрон со взрывчаткой упал в Джанкойском районе Крыма.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.