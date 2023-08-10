Telegram-канал «112» опубликовал видео с обломками беспилотника, упавшего в Одинцовском районе Подмосковья. Судя по кадрам, при крушении дрона оказался поврежден забор и крыша частного дома. В результате ЧП никто не пострадал.

Утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. По словам столичного градоначальника, один дрон был ликвидирован в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.

О подобной атаке на город Собянин заявлял утром 9 августа. Тогда при попытке пролета в город также были сбиты два беспилотных летательных аппарата. Оба БПЛА были сбиты средствами ПВО — один в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе