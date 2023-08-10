$96.08-0.49105.44-0.62

В Эквадоре ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты

Силовики ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Его серьезно ранили во время задержания. Об этом сообщила в среду генеральная прокуратура страны, передает ТАСС.

В Эквадоре ликвидировали подозреваемого в убийстве кандидата в президенты
© EPA/TACC

«Подозреваемый, который был ранен в результате перестрелки с сотрудниками безопасности, был взят под стражу и доставлен в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Скорая помощь подтвердила его смерть», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что минимум девять человек были ранены в результате нападения на кандидата в президенты Эквадора.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости