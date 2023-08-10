Боевой дрон со взрывчаткой упал в Крыму
Боевой дрон со взрывчаткой и поражающими элементами упал у села Яркое в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, беспилотник двигался со стороны Украины. Местный предприниматель обнаружил обломки устройства в поле.
Прибывшие к месту оперативники и эксперты установили, что рухнувший дрон самолетного типа, его начинили взрывчаткой с поражающими элементами.
В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитом в районе Кара-Кобы беспилотнике.
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