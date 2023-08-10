Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО

Суд Нерчинско-Заводского района Забайкальского края заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда, передает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины и двух его подельников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...) и п.б ч.2 ст. 115 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью по мотивам ненависти...).

Фигурант в настоящее время находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не был судим, работы нет, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Пострадавшего на фронте участника спецоперации избили, сорвали с него медали и сломали телефон. Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. О задержании первого подозреваемого стало известно 6 августа, спустя два дня задержали второго.