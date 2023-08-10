В Москве электросамокат спровоцировал пожар в квартире

В Москве в ночь на 10 августа в квартире произошел пожар из-за неисправности электросамоката, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. В результате пострадали трое детей. Семимесячный ребенок, а также дети четырех и девяти лет госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.