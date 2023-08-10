В Москве электросамокат спровоцировал пожар в квартире

В Москве в ночь на 10 августа в квартире произошел пожар из-за неисправности электросамоката, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале. В результате пострадали трое детей. Семимесячный ребенок, а также дети четырех и девяти лет госпитализированы с ожогами верхних дыхательных путей.
«Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии. Площадь пожара в трехкомнатной квартире не превысила одного квадратного метра», — отметили в ведомстве и дали рекомендации по эксплуатации электросамокатов.
Спасатели просят не оставлять такие транспортные средства на зарядке без присмотра, не заряжать их ночью, установить в жилье пожарный извещатель, который подаст сигнал при задымлении.