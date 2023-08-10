Не менее шести человек погибли на Гавайях в результате пожаров

По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях. Очаги возгорания зафиксированы на острове Мауи, некоторые из них достигают площади 400 га. В отдельных районах огонь вплотную приближается к жилым постройкам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт.