Не менее шести человек погибли на Гавайях в результате пожаров

На Гавайях погибли не менее шести человек в результате пожаров
По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях. Очаги возгорания зафиксированы на острове Мауи, некоторые из них достигают площади 400 га. В отдельных районах огонь вплотную приближается к жилым постройкам, власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт.
Пожары возникли из-за сухой и жаркой погоды и сильного ветра от урагана «Дора». Проводится массовая эвакуация местных жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются, число погибших может вырасти.