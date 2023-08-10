В Петербурге экстренно приземлился рейс из Турции в Москву

В петербургском Пулково приземлился рейс авиакомпании Pegasus, который доставлял пассажиров из турецкого Бодрума в Москву. Об этом сообщает 78.ru.

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По словам очевидцев, на английском их оповестили о необходимости дозаправить воздушное судно. Некоторые пассажиры не поняли иностранную речь.

Один из туристов рассказал, что узнал об экстренной посадке, только когда открыл приложение для вызова такси. Оно показывало местонахождение мужчины в Петербурге, а не в Москве.

«Воду в самолете не выдают, ее можно только купить. Пол-литра — за два евро», — уточнил пассажир.

В Пулково также задержали вылеты четырех самолетов в Москву, Стамбул и Ереван.