На Урале нашли в лесу тело 16-летней девушки

Тело 16-летней школьницы было обнаружено поздним вечером 9 августа августа в Каменске-Уральском в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Последний раз она выходила на связь за сутки до этого, передает "Уралинформбюро".

Судя по разрозненным сообщениям в пабликах в соцсетях и СМИ, девушка 8 августа на последней электричке вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, она отправилась в Красногорский район, в котором проживала, пешком.

Ближе к полуночи, находясь в пути, она написала в чате в одном из мессенджеров следующее сообщение:

"Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома".

"Если она действительно ехала на последнем рейсе из Екатеринбурга, то это реально страшно. Мы с товарищем ехали на этом же рейсе и шли буквально по тому же пути, только не заходили в лес. Через место, где сегодня криминалисты осматривали тело, мы проходили приблизительно в 00.10-00.20. Никаких криков, звуков борьбы либо еще чего-нибудь мы не слышали", – цитирует одного из своих подписчиков паблик "Подслушано Каменск-Уральский" во "ВКонтакте".