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В Подмосковье загорелся автосервис

Автосервис горит в подмосковном Домодедово на площади одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В Подмосковье загорелся автосервис
© РИА Новости

Пожар произошел по адресу: село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1.

9 августа загорелся вещевой склад на территории воинской части Георгиевска Ставропольского края. Глава региона уточнил, что пожар вспыхнул в хозяйственной постройке во второй половине дня, он ликвидирован, в результате возгорания никто не пострадал.

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