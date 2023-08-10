В Домодедово потушили пожар в автосервисе

ГУ МЧС России по Московской области сообщило о ликвидации открытого горения в автосервисе в селе Константиново в городе Домодедово, передает ТАСС.

По данным ведомства, пожар был локализован на площадь 1,2 тыс кв. м. в 04:18, а открытое горение ликвидировано в 05:18. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово горит автосервис на площади одна тыс. кв. м по адресу Объездное шоссе вл. 1, стр. 1.