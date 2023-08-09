СК возбудил дело после выселения детей из лагеря в Турции

Столичное управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с выселением группы российских школьников из лагеря в Турции. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В период с 19 июня по 05 августа 2023 года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили с родителями 90 детей порядка 30 договоров на оказание услуг по организации детского отдыха на территории Турции, уточнили в пресс-службе.

Следователи намерены проверить эти организации на предмет хищения денежных средств клиентов, заметили в ведомстве. В настоящее время специалисты изучают изъятые документы и проводят другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что российские школьники после всех приключений (выселения из отеля, поездок по ночному городу, обратного перелета с пересадками) благополучно вернулись домой.