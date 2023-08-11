Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось

Спасатели в Грузии обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорт Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 22, сообщил журналистам глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

"Обнаружено тело в русле [реки] Риони, и в настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тела", - сказал Мгебришвили.

Глава спасательной службы уточнил, что тело найдено в 20 км от эпицентра стихии. Таким образом, число погибших возросло до 22, ведутся поиски 11 тел. Мгебришвили также отметил, что зона поисков расширяется и течение суток планируется выйти на 54-километровый периметр поисковых работ, что затронет территорию Амбролаурского муниципалитета.