Стало известно об росте числа пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Число пропавших без вести после мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде выросло и достигло девяти человек. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на экстренные службы.

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Ранее глава округа Дмитрий Акулов заявлял о восьми пропавших, уточнив, что 60 человек пострадали в результате происшествия на ЗОМЗ.