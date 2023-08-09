Восемь человек пропали без вести при взрыве в Сергиевом Посаде
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов заявил, что число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе увеличилось до 60 человек. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Акулов также добавил, что 8 человек числятся пропавшими без вести.
«На данный момент 60 пострадавших, пока 8 человек числятся без вести пропавшими, идет разбор завалов, погибших не найдено, 1 женщина скончалась в реанимации РБ. Нанесен урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», – написал он.
9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Позже в экстренных службах сообщили, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.