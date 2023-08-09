Мошенники выманили 17 млн рублей у российского ученого

Мошенники обманом выманили 17 млн рублей у известного российского ученого, доктора физико-математических наук Владимира Леонтьева. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Владимир Леонтьев, по данным газеты, является специалистом в области дискретного анализа и теории информации. Он работал в МФТИ, МГУ и МГТУ.

Источник пояснил, что 28 апреля злоумышленник, представившийся сотрудником Банка России, «предупредил» Леонтьева о том, что некие жулики пытаются украсть с его счета деньги.

Мошенник убедил ученого, что ему следует обналичить все счета для того, чтобы сохранить накопления.

В период с 28 апреля по 8 июля Леонтьев посещал отделения ряда столичных банков, снимал деньги и передавал их членам преступной группы. В частности, 9 июня ученый снял 8 млн рублей и отдал их некоему «человеку с Лубянки».

Собеседник газеты отметил, что доктор наук обратился в правоохранительные органы только 8 августа. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники постоянно совершенствуют свои методы, придумывают новые схемы и приемы. В частности, они активно пользуются фальшивыми удостоверениями, выписанными на имена сотрудников ЦБ или силовых ведомств.