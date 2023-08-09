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В России объявили в розыск бывшего министра обороны Украины

МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка по уголовной статье. Данная информация содержится в базе розыска ведомства, передает ТАСС.

МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины
© РИА Новости

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

До этого стало известно, что Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Также обвинение предъявлено начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Донецк» Александру Краснооку. В СК заявили, что данные лица командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими в разные годы населенные пункты Донецкой народной республики и Луганской народной республики. По данным ведомства, в результате этих обстрелов погибли 27 мирных жителей, ранения получили более ста человек.

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