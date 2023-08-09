МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины

До этого стало известно, что Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в преступлениях против мирных жителей бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку. Также обвинение предъявлено начальнику объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Игорю Танцюре и бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Донецк» Александру Краснооку. В СК заявили, что данные лица командовали подразделениями ВСУ, обстреливавшими в разные годы населенные пункты Донецкой народной республики и Луганской народной республики. По данным ведомства, в результате этих обстрелов погибли 27 мирных жителей, ранения получили более ста человек.