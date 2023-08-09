Гавайи охватили пожары

Лесной пожар на острове Мауи (Гавайи, США) практически уничтожил город Лахайна. Мужчины и женщины бросались в океан, чтобы спастись от огня, пишет портал Hawaii News Now.

По данным портала, ураган «Дора» вызвал на острове сильные ветра. Они, в свою очередь, привели к быстрому распространению лесных пожаров.

По мнению местных жителей, природная катастрофа «является худшим стихийным бедствием в истории Гавайев со времен урагана Иники», который обрушился на регион в сентябре 1992 года.

На кадрах видеороликов, выложенных в соцсетях, стена огня двигается по Фронт-стрит в Лахайне и уничтожает на своем пути дома, деревья и автомобили.

Погодные условия существенно осложнили работу сотрудников экстренных служб. Они не смогли своевременно добраться до источников возгорания.

Вместе с тем, береговой охране удалось спасти десятки жителей острова, которые бросились в океан с тем, чтобы спастись от огня.

Метеорологи отметили, что ураганный ветер постепенно стихнет. Они предположили, что погода улучшится в пятницу, 11 августа.

Автор статьи уточнил, что сильные ветра нарушили также электроснабжение острова. Свыше 13 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения.