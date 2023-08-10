В одном из районов Кубани ввели режим ЧС после прохождения града

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края после прохождения града, от населения зафиксированы более 200 обращений о повреждениях жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

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"В поселке Псебай и станице Андрюки ввели режим ЧС. Там продолжают ликвидировать последствия непогоды. Подача электричества полностью восстановлена. К вечеру 9 августа от жителей района поступило 209 обращений о повреждениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Псебае, кроме жилых домов, град повредил четыре социальных объекта. В станице Андрюки, помимо жилых домов, повреждены здания детского сада, дома культуры и библиотеки. По данным операштаба, в проведении ремонтных работ задействованы спасательные службы и представители муниципалитета.