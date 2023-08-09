В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

Спасатели начали доставать тела нескольких погибших из-под завалов после взрыва на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, разбор завалов будет продолжен. Кроме того, в городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Власти Подмосковья и администрация Сергиева Посада ситуацию пока не комментировали.

О мощном взрыве на заводе в Сергиевом Посаде стало известно в среду, 9 августа. Подчеркивалось, что эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.