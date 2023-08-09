Один человек погиб при обстреле поселка в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате обстрела посёлка Горьковский со стороны ВСУ. Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате обстрела также пострадали ещё четыре человека.
«Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа – пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Случилось самое страшное: один человек погиб – у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», – написал он.
Гладков также добавил, что на место обстрела прибыл глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев, а также специальные службы. В данный момент совершается подомовой обход.
Ранее в результате обстрела в ДНР пострадало железнодорожное полотно.