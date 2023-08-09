Один человек погиб при обстреле поселка в Белгородской области

«Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа – пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Случилось самое страшное: один человек погиб – у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», – написал он.