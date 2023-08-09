В Сергиево-Посадском округе ввели режим ЧС

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде скончалась одна из пострадавших при взрыве на заводе. До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявлял, что число пострадавших достигло 56 человек. Он добавил, что на месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства. По словам главы региона, предстоит выяснить точные причины взрыва. Он также отмечал, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. Губернатор добавил, что предприятие не имеет никакого отношения к оптике.