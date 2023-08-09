Неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге

В Санкт-Петербурге неустановленный гражданин сообщил в полицию о минировании крейсера «Аврора», передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, сообщение было получено с неустановленного номера. Правоохранители оперативно выехали к историческому объекту. Однако в результате осмотра судна и прилегающей к нему территории взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация также не проводилась.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.