Неизвестный сообщил о минировании крейсера «Аврора» в Петербурге
В Санкт-Петербурге неустановленный гражданин сообщил в полицию о минировании крейсера «Аврора», передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, сообщение было получено с неустановленного номера. Правоохранители оперативно выехали к историческому объекту. Однако в результате осмотра судна и прилегающей к нему территории взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация также не проводилась.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Бронепалубный крейсер «Аврора» был принят в состав Балтийского флота 120 лет назад. Корабль стал символом воинской славы, приняв участие в трех войнах — Русско-Японской, Первой и Второй мировой. «Аврора» оказалась одним из 11 выживших кораблей в трагичной для российского флота Цусимской битве.