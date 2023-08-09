Акула покусала украинку в Нью-Йорке

Акула напала на пожилую женщину на пляже Рокавей-Бич в Нью-Йорке. Женщина потеряла много крови, но благодаря грамотным действиям сотрудников экстренных служб, осталась в живых, пишут обозреватели Габриэлла Басс и Патрик Рейли в статье для New York Post.

По данным газеты, жертвой нападения оказалась 65-летняя украинка Татьяна Колтунюк. Она практически ежедневно ходила на пляж и нередко дружелюбно общалась со спасателями.

В понедельник, 7 августа, она снова пришла, чтобы искупаться. После того, как украинка отошла от берега на 3,5 метра, на нее внезапно напала акула.

Спасатели, услышав ее испуганные крики, немедленно бросились ей на помощь. Они вытащили пострадавшую на берег и наложили жгут на ногу, из которой хищник буквально вырвал кусок мяса.

Сотрудница Департамента городских парков Шанека Томас рассказала, что Колтунюк вела себя спокойно, но не отвечала на вопросы специалистов экстренных служб.

Лейтенант Диас, принимавший участие в спасении пожилой украинки, рассказал, что за 53 года работы ни разу не видел, чтобы акулы нападали на людей.

По его словам, люди после инцидента боятся заходить в воду. Он добавил, что их можно понять - береговой охране и полиции не удалось поймать хищника, акула быстро скрылась с места происшествия.