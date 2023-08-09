В результате взрыва в Сергиевом Посаде погиб человек
Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде погибла в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
Согласно имеющейся информации, женщина пострадала во время взрыва в Сергиевом Посаде и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти её жизнь не удалось.
9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. В результате пострадало 56 человек, также было повреждено 38 многоквартирных домов. Как сообщили в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор – нарушение технологического процесса.
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