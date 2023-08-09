В результате взрыва в Сергиевом Посаде погиб человек

Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде погибла в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

Согласно имеющейся информации, женщина пострадала во время взрыва в Сергиевом Посаде и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, спасти её жизнь не удалось.