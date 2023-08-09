Ссора полицейского и депутата закончилась стрельбой во Владикавказе

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах закончившейся стрельбой ссоры в караоке-баре Владикавказа. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным издания, причиной ссоры в заведении «Облака» стала красивая девушка-администратор, которой депутат Собрания представителей села Октябрьского делал знаки внимания. Недовольный равнодушием сотрудницы бара к его персоне, депутат стал на нее кричать. Отдыхавший тут же 33-летний майор полиции потребовал мужчину успокоиться. Тогда депутат сначала полез в драку, а позже выхватил пистолет и открыл огонь.
Полицейский получил множество ранений груди, поясницы, плеча и кисти после чего был доставлен в больницу. Депутата задержали, у него изъяли травматический пистолет, на месте преступления было обнаружено 12 гильз от оружия.