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Ссора полицейского и российского депутата в караоке закончилась стрельбой

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах закончившейся стрельбой ссоры в караоке-баре Владикавказа. Об этом в среду, 9 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ссора полицейского и депутата закончилась стрельбой во Владикавказе
© Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По данным издания, причиной ссоры в заведении «Облака» стала красивая девушка-администратор, которой депутат Собрания представителей села Октябрьского делал знаки внимания. Недовольный равнодушием сотрудницы бара к его персоне, депутат стал на нее кричать. Отдыхавший тут же 33-летний майор полиции потребовал мужчину успокоиться. Тогда депутат сначала полез в драку, а позже выхватил пистолет и открыл огонь.

Полицейский получил множество ранений груди, поясницы, плеча и кисти после чего был доставлен в больницу. Депутата задержали, у него изъяли травматический пистолет, на месте преступления было обнаружено 12 гильз от оружия.

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