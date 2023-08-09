Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56 человек

Общее число пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде достигло 56. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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Из этого числа в стационар попали 30 человек. В реанимации находится шестеро, остальные в обычных палатах. Кроме того 26 человек обратились в травмпункт. Им оказали первую помощь и отпустили домой.

Взрывная волна выбила стекла в 38 многоквартирных домах, о повреждениях окон сообщили около 100 жителей. Также четыре человека сообщили о разбитых автомобилях. Разрушение есть кроме того на территории школ N19 и 21, местном магазине и спорткомплексе "Луч". Глава региона поручил как можно скорее ликвидировать последствия ЧП.