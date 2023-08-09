Девушка упала с седьмого этажа и выжила

Жительница австралийского Мельбурна выжила после падения с седьмого этажа. Об этом сообщает News.com.au

© Lenta.ru

20-летняя Томайни Рейд упала с высоты 21 метр. После падения австралийку госпитализировали в критическом состоянии.

Врачи провели несколько операций. По словам родственников, девушка чудом осталась жива, но путь к полному выздоровлению будет долгим.

Родственники австралийки организовали страницу сбора средств на благотворительном сайте, чтобы поддержать семью Рейд. Семье уже удалось собрать более 43 тысяч австралийских долларов (свыше четырех миллионов рублей).