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Шесть человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва на складах с пиротехникой в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, среди них водитель гендиректора компании «ПироРос».

Несколько человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
© News.ru

Супруга мужчины находится на месте происшествия с самого утра. Пока что женщине не удалось получить какой-либо информации, говорится в публикации. На месте происшествия продолжают работать кинологи, они занимаются поиском попавших под завалы.

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В беседе с каналом очевидец добавил, что после взрыва небо озарила оранжевая вспышка. При этом запаха серы, характерного для взрыва пиротехники, не было, уточнил он. Также источник канала рассказал, раньше в здании был столярный цех.

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