Несколько человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва на складах с пиротехникой в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, среди них водитель гендиректора компании «ПироРос».

Супруга мужчины находится на месте происшествия с самого утра. Пока что женщине не удалось получить какой-либо информации, говорится в публикации. На месте происшествия продолжают работать кинологи, они занимаются поиском попавших под завалы.