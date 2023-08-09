Несколько человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Шесть человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва на складах с пиротехникой в Сергиевом Посаде, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, среди них водитель гендиректора компании «ПироРос».
Супруга мужчины находится на месте происшествия с самого утра. Пока что женщине не удалось получить какой-либо информации, говорится в публикации. На месте происшествия продолжают работать кинологи, они занимаются поиском попавших под завалы.
В беседе с каналом очевидец добавил, что после взрыва небо озарила оранжевая вспышка. При этом запаха серы, характерного для взрыва пиротехники, не было, уточнил он. Также источник канала рассказал, раньше в здании был столярный цех.