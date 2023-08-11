В Махачкале после взрыва газа в доме ввели режим ЧС

В Советском районе Махачкалы после взрыва газа в многоквартирном доме ввели режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

Умавов также отметил, что работы по восстановлению подъездов и прилегающей территории возьмет на себя управляющая компания. Жильцам пострадавшего строения будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, мэр планирует личную встречу с проживающими в многоквартирном доме людьми.