Женщина, которая была укушена акулой в понедельник, 7 августа, в Рокавей-Бич (Нью-Йорк), является уроженкой Украины, сообщили власти.

Проводившая в США антироссийские акции 65-летняя Татьяна Колтунюк была укушена в левую ногу, когда купалась возле пляжа на 59-й улице, рассказала пресс-секретарь городского департамента охраны природы. Согласно отчету полиции, Колтунюк плавала одна, когда спасатели услышали ее крики о помощи. Она была идентифицирована как украинская иммигрантка, проживающая в "Астории".

Спасатели вытащили Колтунюк из воды, наложили жгут и оказали первую помощь, а затем доставили ее в больницу в критическом состоянии. Во вторник ее состояние оценивалось как "тяжелое, но стабильное", пишет The New York Times со ссылкой на источники в местной полиции.

"Мы надеемся на ее полное выздоровление, - говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Меган Лалор. - Хотя это было пугающее событие, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул в Рокавее крайне редки".

В полицейском отчете указывалось, что Колтунюк потеряла около шести килограммов плоти в результате укуса. Однако фотографии, опубликованные в интернете, показывают, что, хотя ее рана серьезная, эта цифра, вероятно, значительно завышена.