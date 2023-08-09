Названа причина инцидента на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис"

Причиной инцидента на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис" было замыкание
Замыкание произошло на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Была произведена эвакуация.
"По уточненным данным, на подстанции произошло замыкание", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе городского главка МЧС РФ ТАСС добавили, что инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 16а, строение 5. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения работ на объекте не проводили.
По данным из открытых источников, рядом с подстанцией расположен ТЦ "Метрополис".