Названа причина инцидента на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис"

Замыкание произошло на электроподстанции рядом с ТЦ "Метрополис" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Была произведена эвакуация.

"По уточненным данным, на подстанции произошло замыкание", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе городского главка МЧС РФ ТАСС добавили, что инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 16а, строение 5. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения работ на объекте не проводили.