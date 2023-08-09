Россиянина осудили на пять лет за изнасилование незнакомки в 2001 году

В Иркутской области суд приговорил к пяти годам лишения свободы 43-летнего мужчину, изнасиловавшего девушку 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре .

По данным ведомства, в марте 2001 года В Усолье-Сибирском двое юношей встретили незнакомку. Они напали на нее, навели силой в квартиру и надругались над потерпевшей. Одного из фигурантов сразу задержали. Он был осужден. Однако второй насильник скрылся и был объявлен в розыск.