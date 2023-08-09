Большая нефтяная пленка обнаружена в Волго-Донском канале

В акватории Волго-Донского канала было установлено загрязнение неизвестного происхождения площадью в 10 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Отмечается, что к настоящему моменту уже осуществлено выездное обследование ВДСК имени В. И. Ленина между пятым и шестым шлюзами. В ходе него удалось установить загрязнение акватории в виде радужной пленки с характерным запахом для нефтепродуктов.

Уточняется, что пока специалистам пока не удалось установить источник загрязнения. Ими был произведен отбор пробы воды на содержание нефтепродуктов.

Оценка размеру вреда будет дана после проведения лабораторных исследований, подчеркивается в сообщении.

В конце июля руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на Северной Двине произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Она отметила, что это случилось на участке реки в Архангельской области.