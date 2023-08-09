Уральский суд прекратил дело в отношении мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении мужчины, оскорбившего ребенка за шапку с буквой Z. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Обругавший 11-летнего ребенка за предмет одежды 56-летний мужчина больше не является фигурантом уголовного дела о хулиганстве. По этой статье уралец мог получить до пяти лет лишения свободы. По результатам рассмотрения дела ему был назначен штраф в размере 7 тыс. рублей.