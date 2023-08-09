Рядом с ТЦ «Метрополис» в Москве загорелась электроподстанция

В Москве на Ленинградском шоссе рядом со зданием, где находится торговый центр «Метрополис» загорелась электроподстанция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания», — рассказал источник.

Отмечается, что на втором этаже здания находятся офисы и спортивный зал. В настоящее время проводится эвакуация здания.

9 августа на предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв на оптико-механическом заводе произошел на складе с пиротехникой. По данным ТАСС, на заводе была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

По предварительным данным, ЧП на территории завода в Сергиевом Посаде произошло из-за нарушения технологического процесса. Причиной взрыва, которым был разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров, мог стать человеческий фактор.