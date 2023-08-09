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ТАСС: электроподстанция загорелась рядом с ТЦ "Метрополис" в Москве

В Москве на Ленинградском шоссе рядом со зданием, где находится торговый центр «Метрополис» загорелась электроподстанция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Рядом с ТЦ «Метрополис» в Москве загорелась электроподстанция
© РИА Новости

«На Ленинградском шоссе горит электроподстанция на первом этаже двухэтажного здания», — рассказал источник.

Отмечается, что на втором этаже здания находятся офисы и спортивный зал. В настоящее время проводится эвакуация здания.

9 августа на предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв на оптико-механическом заводе произошел на складе с пиротехникой. По данным ТАСС, на заводе была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

По предварительным данным, ЧП на территории завода в Сергиевом Посаде произошло из-за нарушения технологического процесса. Причиной взрыва, которым был разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров, мог стать человеческий фактор.

Число пострадавших в результате происшествия достигло 45. Генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, которому принадлежал взорвавшийся в Сергиевом Посаде ангар, доставили на допрос.

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