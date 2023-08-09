Днем в среду, 9 августа, в одном из многоэтажных домов подмосковного Красногорска произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание началось в квартире, расположенной на 12-м этаже. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

На записи, опубликованной РЕН ТВ, видно, что из окна квартиры идет черный дым, также видны языки пламени.