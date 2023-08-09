В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже
Днем в среду, 9 августа, в одном из многоэтажных домов подмосковного Красногорска произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Возгорание началось в квартире, расположенной на 12-м этаже. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
На записи, опубликованной РЕН ТВ, видно, что из окна квартиры идет черный дым, также видны языки пламени.
Ранее пожар произошел на 14-м этаже дома в подмосковном Королеве. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Жертвами пожара стали два человека - подросток и пожарный. Предварительной причиной происшествия назвали поджог.
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