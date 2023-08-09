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В Красногорске вспыхнул пожар в многоквартирном доме

В многоквартирном доме в подмосковном Красногорске произошел пожар. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным канала «ЧП Москва», дом, в котором началось возгорание, находится на Красногорском бульваре 11.

Судя по опубликованным фотографиям, горит квартира на 11-м этаже. На фотографиях и видеозаписях видно, как из квартиры валит густой черный дым.

О пострадавших и причинах пожара не сообщается.

Ранее пожар произошел в серверной комнате в здании Белорусского вокзала в Москве.

6 августа управление МЧС по Московской области сообщило, что рядом с Дмитровом в селе Синьково в Подмосковье произошел пожар на фабрике спортивных товаров «Леко».

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