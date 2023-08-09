Сейсмолог предупредил о катастрофическом землетрясении в Турции

Известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек турецкому городу Стамбул катастрофические последствия в случае нового землетрясения. Его цитирует турецкое издание Kısa Dalga.

Сейсмолог высоко оценил вероятность нового сейсмического явления на территории Турции и объявил, что из-за надвигающейся опасности он решил покинуть город. По его словам, после очередной катастрофы в городе разрушатся 60-70 тыс. зданий. Отмечается, что город столкнется со сложностями при аварийно-спасательных работах. Кроме того, будет уничтожена большая часть дорог, остальные же перекроют. Аэропорт Стамбула, считает он, на какое-то время прекратит свою работу.

Также специалист считает, что через некоторое время после землетрясения в городе будут проблемы и грабежи, затем последуют эпидемии. Кроме того, в городе будет нечем дышать из-за мусора, который не будут убирать.