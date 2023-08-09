Турции предрекли голод и эпидемии из-за землетрясений

Известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек крупнейшему городу Турции Стамбулу катастрофические последствия в случае нового землетрясения, передает турецкое издание Kısa Dalga.

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Сейсмолог высоко оценил вероятность нового землетрясения и объявил, что ввиду надвигающейся опасности решил переехать из города. По словам специалиста, после очередной катастрофы город не будет полностью уничтожен, но разрушения затронут 60-70 тысяч зданий. Выполнять аварийно-спасательные работы будет сложно из-за завалов, также будет уничтожена большая часть дорог, остальные же будут перекрыты, а аэропорт на какое-то время перестанет работать.

Кроме того, Шенгер считает, что через несколько дней после землетрясения в городе начнутся голод и грабежи, далее последуют эпидемии. Из-за того, что в Стамбуле не будут убирать мусор, город накроет тяжелым запахом, станет нечем дышать, уверен специалист.

При этом геолог и член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Наджи Герюр считает, что не следует призывать население уезжать из города, поскольку риску землетрясения в любом случае подвержено 90 процентов территории страны. Вместо этого специалист призвал работать с жителями Турции и разъяснять, как вести себя до, после и во время стихийного бедствия.