14-летний подросток напоролся шеей на штырь на пляже в Севастополе

В Севастополе 14-летний подросток напоролся шеей на штырь на Солдатском пляже. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

© Lenta.ru

По информации издания, школьник прыгнул в воду с камня, волной его отбросило на штырь. У юноши не были задеты жизненно важные органы.

Горожанину провели операцию, подросток уже пришел в сознание и идет на поправку.