В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в частном детском соду во время еды

Полуторагодовалый мальчик погиб в частном детском саду в Бийске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ребенку стало плохо во время кормления.

По данным следователей, инцидент произошел днем 9 августа. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Проводятся допросы, изъята имеющая для следствия значение документация, назначен комплекс необходимых экспертиз.