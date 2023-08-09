В Бийске полуторагодовалый ребенок погиб в частном детском соду во время еды
Полуторагодовалый мальчик погиб в частном детском саду в Бийске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ребенку стало плохо во время кормления.
По данным следователей, инцидент произошел днем 9 августа. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Проводятся допросы, изъята имеющая для следствия значение документация, назначен комплекс необходимых экспертиз.
Прокуратура Бийска также присоединилась к ситуации. Проводится проверка законодательства при оказании услуг по присмотру и уходу за несовершеннолетними. Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также безопасности при оказании услуг частным детсадом.